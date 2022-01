Após denúncia, polícia descobre corpo de adolescente enterrado em Betim

A PM recebeu a denúncia e, com ajuda dos bombeiros, encontrou o corpo (foto: Imagem ilustrativa/Pixabay)



O corpo foi levado para o IML de Betim.



O Estado de Minas entrou em contato com a Polícia Civil de Minas Gerais e aguarda um posicionamento.







O corpo de um adolescente de aproximadamente 13 anos foi encontrado na noite deste sábado (1/1) enterrado em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.Uma denúncia anônima afirmou que um corpo de um jovem morto a pedradas estava enterrado em um matagal, aos fundos do Hospital Unimed, próximo a linha férrea.O denunciante também informou aos policiais que no dia 28 de dezembro o garoto, que seria usuário de crack, conhecido como ''menor'', foi assassinado a mando do chefe do tráfico da região. O suspeito tem 30 anos.O corpo foi desenterrado na Avenida Juiz Marco Tulio Isaac, próximo ao número 3.540, que fica no Parque Betim Industrial.De acordo com o Boletim de Ocorrência, foi constatada uma perfuração na cabeça do jovem.A vitima trajava uma bermuda jeans cor azul e uma camisa de malha cor preta com a imagem de um unicórnio. Porém, nenhum documento de identificação foi encontrado.