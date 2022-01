Homem esfaqueia namorado da ex e acaba preso

Um homem suspeito de desferir golpes de faca contra o namorado de sua ex foi preso neste sábado (1º/1). O caso aconteceu no Bairro Liberdade, em Ribeirão das Neves, Região Metropolitana de Belo Horizonte.

A jovem contou aos policiais que estava em casa com o atual namorado, um rapaz de 18 anos, quando, por volta das 6h, o ex, de 20 anos, entrou ao local bastante exaltado e começou ameaçar a jovem de 19 anos.

Então, o atual namorado interveio na situação e os dois passaram a entrar em luta corporal. Neste momento, o ex sacou uma faca e atingiu as costas do 'rival'. Em determinado momento, a vítima chegou a tomar a faca do agressor e também o atingiu.