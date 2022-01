Trecho de acidente na BR-381 em Valadares é liberado após 20 horas

Carreta pegou fogo após a colisão (foto: PRF/Divulgação)

Durou cerca de 20 horas a interdição no trecho da BR-381 em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, onde uma carreta e um caminhão bateram na madrugada de sábado (1º/01). O acidente deixou um morto e um ferido.





A colisão foi no km 161, perto da entrada do distrito industrial. No início da tarde, o fluxo de veículos passou a seguir no esquema de siga e pare, mas a liberação parcial só ocorreu pouco depois das 21h30, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).





O motorista da carreta morreu no local do acidente, depois de ter o corpo arremessado para fora do veículo, que pegou fogo.





O condutor do caminhão sofreu fratura exposta no braço esquerdo e foi socorrido pela ambulância do Corpo de Bombeiros. Consciente, ele foi levado para o Pronto-Socorro do Hospital Municipal de Governador Valadares.





Os bombeiros apagaram o incêndio na carreta, mas os veículos ocupavam boa parte da pista. Pela manhã, a PRF informou que ainda não havia previsão para o trânsito ser liberado.