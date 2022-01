Minas tem alerta de chuvas intensas neste domingo; confira previsão para BH

Igreja São José, na Região Central de BH: tempo amanheceu nublado na capital mineira; temperatura mínima foi de 16,5ºC (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) A chuva continua neste domingo (02/03) em todo o estado de Minas Gerais, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A previsão é de que ao longo desta semana o temporal continue, por isso, é necessário seguir as instruções dos órgãos competentes de cada cidade para evitar tragédias.









A temperatura mínima de hoje na capital mineira foi 16,8°C na Estação de Cercadinho e a máxima prevista é de 24°C. Em Minas Gerais, Monte Verde, no Sul, registrou a menor temperatura, com 15,7°C, e a máxima é de 33°C no Norte do estado.





Ainda há chances de chuvas moderadas a fortes em grande parte de Minas, incluindo em Belo Horizonte e toda Região Metropolitana. Ao longo da semana continua o quadro de chuva em todo estado e o céu segue nublado.





O Instituto ainda emitiu um alerta de chuvas intensas para a Região Metropolitana de Belo Horizonte, o Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Central Mineira, Zona da Mata, Vale do Rio Doce, Oeste, Norte, Sul/Sudoeste, Noroeste e Vale do Mucuri. O aviso é de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h). Ainda há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.





Instruções:

Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda)

Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).