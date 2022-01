Três cidades mineiras estão sob alerta de risco geológico

Com o acúmulo de chuvas intensas dos últimos dias, aumenta o perigo de deslizamento em algumas áreas. Neste domingo (02/01), a Defesa Civil de Minas Gerais emitiu um alerta de risco geológico moderado em três municípios mineiros: Rio Piracicaba, João Monlevade e Alvinópolis, todos na Região Central de Minas.

Alerta de risco Moderado de movimento de massa em áreas suscetíveis a deslizamentos no município de Alvinópolis/MG. Fiquem atentos a qualquer sinal de anormalidade. Fonte: Cemaden @radioitatiaia @g1mg @em_com @otempo @jornalhojeemdia @cbnbhz @supernoticiafm @RecordTVMinas pic.twitter.com/2pnge7HCAW

Alerta de risco Moderado de movimento de massa em áreas suscetíveis a deslizamentos no município de João Monlevade/MG. Fiquem atentos a qualquer sinal de anormalidade. Fonte: Cemaden @radioitatiaia @g1mg @em_com @otempo @jornalhojeemdia @cbnbhz @supernoticiafm @RecordTVMinas pic.twitter.com/e7glUSpRs1

Alerta de risco Moderado de movimento de massa em áreas suscetíveis a deslizamentos no município de Rio Piracicaba/MG. Fiquem atentos a qualquer sinal de anormalidade. Fonte: Cemaden @radioitatiaia @g1mg @em_com @otempo @jornalhojeemdia @cbnbhz @supernoticiafm @RecordTVMinas pic.twitter.com/xVjZT2k2Kl

Nesse caso, a recomendação é de manter atenção no grau de saturação do solo, sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos.