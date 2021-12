Ventos de tempestade podem atingir BH e mais 500 cidades mineiras na virada

O ano de 2021 parece ser desafiador até o último momento. Moradores de mais de 500 cidades mineiras (), incluindo Belo Horizonte, devem ficar atentos na virada do ano: mais precisamente, até às 11h deste sábado (1º/1), primeiro dia de 2022. Isso porque o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta classificado como "perigo" para chuvas com vento de até 100 km/h.

"Chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h). Risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas", diz o comunicado do instituto. Segundo a Escala Beaufort, usada para medir a intensidade dos ventos, uma velocidade acima de 89 km/h é considerada de tempestade - e pode causar danos estruturais em construções.

O Inmet orienta:

Veja a lista de cidades onde a chuva pode ser intensa na virada do ano

Outros dois alertas do Inmet válidos até o fim da manhã de sábado (1º/1) contemplam cidades mineiras (importante reforçar que um mesmo município pode ser incluído em dois ou mais alertas diferentes.

O instituto prevê tempestade, com queda de granizo, e "baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos" para cinco cidades de Minas (). O último alerta compreende 213 municípios mineiros () e aponta para "perigo potencial" com chuvas intensas.

A previsão da meteorologia para o primeiro dia de 2022 é tempo instável, com pancadas de chuva a qualquer hora com raios e rajadas de vento, especialmente no Centro, Noroeste e Zona da Mata.





Previsão para domingo (2/1)





Minas Gerais

Céu encoberto com pancadas de chuva, por vezes fortes, com trovoadas isoladas no Noroeste, Central Mineira, Metropolitana e Zona da Mata. Céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Oeste, Triangulo Mineiro/Alto Paranaíba, Sul/Sudoeste e Campo das Vertentes. Demais regiões, céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada.





Máxima: 35ºC

Mínima: 13°C



Belo Horizonte

Céu encoberto com pancadas de chuva, por vezes fortes, com trovoadas isoladas.



Máxima: 22ºC

Mínima: 17°C

Por outro lado, há possibilidade de alívio já que a chuva tende a reduzir no Norte de Minas e Vale do Jequitinhonha, regiões que foram afetadas com o acentuado volume de chuva ao longo de todo o mês de dezembro.