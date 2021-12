Leitos UTI para COVID funcionam em novo local em Betim

Nova ala para tratamento intensivo para pacientes com COVID-19 foi inaugurada no Hospital Regional de Betim (foto: Prefeitura de Betim/Divulgação) O Centro de Cuidados Intensivos para COVID-19 de Betim, O Cecovid, foi transferido para um novo local. A unidade, que estava instalada desde abril de 2020 no prédio do Centro Materno-infantil, está funcionando agora em um salão próprio dentro do Hospital Público Regional de Betim (HPRB). O novo local que chamará Cecovid 5 tem capacidade para 26 leitos de UTI e, inicialmente, 10 estão ativos.

O Cecovid 5 conta com 26 leitos de UTI com equipamentos de última geração, com ambiente todo climatizado, com uma ala isolada com oito leitos e dois leitos individuais de isolamento. Conta ainda, com cinco leitos preparados para pacientes que necessitem de diálise no leito, área administrativa e de apoio técnico.

Segundo o secretário municipal de saúde, Augusto Viana, o Cecovid 4, instado desde abril de 2020 no prédio do Centro Materno-infantil, foi uma das principais ações da Prefeitura de Betim no combate à Pandemia do coronavírus. A unidade tinha capacidade instalada para receber até 170 de UTI para o atendimento de pacientes com quadro grave da COVID-19.

“No pior momento da Pandemia, o Cecovid 4 chegou a ter 130 leitos de UTI ativos, com 96% de ocupação. Hoje, conseguimos virar mais uma das páginas do enfrentamento à COVID. Com o avanço da vacinação e a consequente redução dos casos graves da doença no município, foi possível transferir o Cecovid para o novo local e liberar o espaço para inauguração do Centro Materno-infantil,” afirmou o secretário.

Atualmente, segundo o boletim epidemiológico divulgado nessa terça-feira (28/12), há 33 casos sendo acompanhados, mas não há pessoas internadas com a COVID-19 no SUS Betim.

Novo Centro Materno-infantil é inaugurado





O Centro Materno-infantil (CMI) foi entregue nesta quarta-feira (29/12) e começará a receber as mulheres em trabalho de parto e os bebês que nascerem a partir da quinta-feira (30/12). A nova unidade reunirá, em um único lugar, todos os serviços que hoje são prestados pela Maternidade Pública Haydée Espejo Conroy e pela maternidade do Hospital Público Regional de Betim.

O CMI atenderá uma demanda de cinco mil partos por ano dos 13 municípios da região de saúde de Betim.