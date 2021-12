Cadastro do meio passe estudantil para 2022 começa nesta segunda-feira

Aos estudantes que já eram beneficiários, é necessário confirmar os dados até 14 de janeiro. Aos novos solicitantes, o período de inscrição é até 18 de fevereiro (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) Começa nesta segunda-feira (3/1), o cadastro para estudantes de Belo Horizonte, do Ensino Médio ou da Educação de Jovens Adultos (EJA), que desejam solicitar o meio passe estudantil para 2022. Aos estudantes que já eram beneficiários é necessário confirmar os dados até 14 de janeiro. Aos novos solicitantes, o período de inscrição vai até 18 de fevereiro.









Aos estudantes que já eram beneficiários do programa municipal, o cadastro deve ser solicitado a partir desta segunda-feira (3/1), através do Portal da Prefeitura. A data limite para confirmação dos dados, neste caso, é 14 de janeiro.





Caso o estudante precise alterar alguma informação, como endereço da residência ou escola, um formulário será disponibilizado no site do benefício para o encaminhamento dos documentos necessários. Este deve ser preenchido entre os 17 e 28 de janeiro.





Aos novos solicitantes, ou seja, estudantes que ainda não são beneficiários do Meio Passe, o cadastro será realizado no mesmo site, de 7 janeiro a 18 de fevereiro.





De acordo com a PBH, a oferta de novos benefícios depende da disponibilidade de vagas e, caso o estudante seja selecionado, a prefeitura entrará em contato para informar o procedimento para envio da documentação.





O Meio Passe Estudantil é equivalente a metade do valor das tarifas pagas no percurso de ida e volta entre a casa e a escola do aluno beneficiário. O desconto é válido para o serviço de transporte público do Município de Belo Horizonte.





*Estagiário sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz