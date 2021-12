Batida violenta destrói frente de Pampa e mata motorista na MGC-354

A parte frontal da Ford/Pampa ficou totalmente destruída (foto: Igor Nunes/Divulgação)

Um motorista de 38 anos morreu na hora após uma violenta batida frontal no km 160 da MGC-354 em Presidente Olegário, no Noroeste de Minas Gerais. O acidente aconteceu no final da noite dessa terça-feira (29/12) e envolveu uma caminhonete VW/Amarok, placas de São Gotardo e uma Ford/Pampa, de Lagoa Grande.

A batida foi tão violenta que a cabine da Ford/Pampa ficou irreconhecível. O condutor José Marcelo Borges Pacheco morreu no local.

Frente da caminhonete VW/Amarok também ficou destruída (foto: Igor Nunes)

Segundo o sargento Aguimar Andrade, o motorista da caminhonete relatou apenas que trafegava pela rodovia quando sentiu o impacto da batida. Ele não soube dizer quem havia invadido a contramão de direção. Ambos os veículos estavam regulares.

A perícia técnica da Polícia Civil procedeu com os trabalhos técnicos no local. As causas do acidente serão investigadas.