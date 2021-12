Motociclista morre depois de bater de frente em carro na MGC-497

Vítima ia para o trabalho quando o acidente aconteceu (foto: Vinícius Lemos) Um motociclista de 28 anos morreu depois de bater de frente a um carro na rodovia MGC-497 em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, na manhã dessa segunda-feira (27/12). O acidente aconteceu depois de uma tentativa de ultrapassagem a uma carreta em que a vítima perdeu o controle da moto.

07:36 - 27/12/2021 Retorno do Natal já é intenso na BR-381 (Vale do Aço) e BR-040 (Brasília) De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária e do Corpo de Bombeiros, o homem ia para o trabalho esbarrou o guidão da moto na traseira de uma carreta que ultrapassava e perdeu do controle da direção. Em seguida, o motociclista bateu de frente a um veículo que passava na mesma hora.



A vítima foi arremessado no meio da pista e teve ferimentos graves, principalmente no tórax e na cabeça. Ele morreu na hora O motorista do carro no qual ele bateu não se feriu, ainda que o carro tenha sido bem danificado.



A pista foi interditada na altura da KM 6 da MGC-497 por conta do trabalho pericial e depois de retirada dos veículos envolvidos no acidente. O tráfego já foi liberado.



O homem trabalhava em uma empresa de adubos na cidade de Uberlândia.