Retorno do Natal já é intenso na BR-381 (Vale do Aço) e BR-040 (Brasília)

BR-381 sentido BH-SP a Fernão Dias tem movimento se intensificando na chegada a BH, quase na Avenida Amazonas (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press)

As principais estradas que ligam Belo Horizonte à malha rodoviária mineira já registram pontos de tráfego mais pesado no início da manhã de segunda-feira (27/12), na BR-040 (BH-Brasília) e BR-381/262 (BH-Vale do Aço), chegando também ao Anel Rodoviário de BH.O retorno para casa de muitas famílias e trabalhadores depois do fim de semana do Natal está previsto para ocorrer nesta seunda-feira em muitos dos casos, de acordo com as principais concessionárias que administram essas vias.Por enquanto, os mapeamentos dinâmicos de tráfego do site Google mostra se tratar de tráfego em áreas muito próximas a Belo Horizonte, se confundidno com o movimento mais intenso do horário de pico em gargalos conhecidos.O trecho mais afetado é um segmento de 7,5km entre a saída do Anel Rodoviário, na Vila da Luz, em Belo Horizonte, antes da ponte sobre o Rio das Velhas, e Sabará, na Grande BH, altura do Distrito Industrial Simão da Cunha, antes da Barreira da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Na BR-040 há 6km, também na Grande BH, entre Ribeirão das Neves e o Bairro São Sebastião, em Contagem.

Fluxo intenso se reflete em gargalos do Anel Rodoviário, como no segmento próximo ao Shopping Del Rey (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press)

Segundo a Concessionária Autopista Fernão Dias, administradora da BR-381 (BH a São Paulo), o tráfego mais intenso está previsto para o horário das 7h às 12h. "Para uma viagem mais tranquila os condutores devem evitar os horários de pico", informa. Na chegada a BH dessa rodovia o trânsito se intensifica. Já a Via040, que administra a rodovia BR-040, entre Juiz de Fora e Brasília, a expectativa é de "tráfego intenso em fluxo de retorno, das 7h às 13h".A concessionária da BR-040 recomenda a manutenção preventiva dos veículos, como condições dos pneus, lanternas, palhetas do limpador, limpeza e condições do para-brisa."Outra recomendação importante durante o período de chuvas é ligar o ar-condicionado no modo desembaçador, antes que os vidros comecem a prejudicar a visibilidade", informa a Via040.