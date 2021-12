Batida com carro do sistema prisional deixa seis feridos em Três Pontas, MG

Acidente aconteceu na rodovia MG-167, entre Três Pontas e Varginha, no Sul de Minas, na tarde de sábado (25/12) (foto: Denis Pereira/Equipe Positiva (Três Pontas/MG))

Seis pessoas ficaram feridas após uma colisão entre dois veículos na rodovia MG-167, entre Três Pontas e Varginha, no Sul de Minas, na tarde de sábado (25/12), feriado de Natal. Um veículo com dois policiais penais transportava dois detentos para uma audiência de custódia, quando foi atingido por um carro com dois homens. Conforme a Polícia Militar, o automóvel rodou na pista – após invadir a contramão – e atingiu de frente o veículo do presídio de Três Pontas. Todos tiveram ferimentos leves.

Imagens no local do acidente, que aconteceu por volta das 15h, flagraram recipientes de bebidas alcoólicas no assolho do carro de passeio. Testemunhas relataram às autoridades policiais que conseguiram visualizar os ocupantes bebendo durante o trajeto.

No entanto, de acordo com a Polícia Militar Rodoviária Estadual (PMRv), o condutor se negou a fazer o teste do bafômetro.

Trânsito na rodovia ficou retido por cerca de uma hora e meia (foto: Denis Pereira/Equipe Positiva (Três Pontas/MG))

Com o impacto da batida, o veículo do sistema prisional saiu da pista e por pouco não desceu uma ribanceira, que tem cerca de 30 metros de profundidade. O trânsito ficou retido por cerca de 1h30 – o que causou um grande congestionamento nos dois sentidos da rodovia.

Os dois detentos, que estavam na viatura, foram presos na madrugada de Natal, em Três Pontas. Um deles roubou a bolsa de uma mulher e o outro, que ficou ferido, furtou uma TV na prefeitura da cidade.

O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestaram os primeiros socorros às vítimas, que, posteriormente, foram encaminhadas ao Hospital Bom Pastor, em Varginha. (Colaborou o jornalista Denis Pereira, da Equipe Positiva, em Três Pontas, MG)