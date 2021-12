Trecho na MG-158 segue bloqueado e prefeitura impede desvio em Passa Quatro

Parte da rodovia MG-158 afundou com a forte chuva (foto: Ascom/divulgação)



O trânsito na BR-459, na Serra de Piquete em Delfim Moreira, no Sul de Minas, segue interditado desde o último fim de semana após uma queda de barreira com as fortes chuvas na região. Umas das alternativas dos motoristas que vêm de São Paulo com destino ao Sul de Minas ou vice-versa é a MG-158, em Passa Quatro, que corta o município. Mas o trecho da rodovia também está interditado e a prefeitura proibiu a passagem dentro da cidade.

O decreto foi publicado nas redes sociais da Prefeitura de Passa Quatro e começa a valer nesta segunda-feira (27/12). De acordo com a prefeitura, enquanto durarem as obras de reparo na MG-158, por causa de um afundamento de parte da rodovia, o trânsito dentro da cidade será proibido para ônibus e caminhões.

“As estruturas não foram construídas para suportar o tráfego de veículos pesados, conforme vistoria elaborada pelo Setor de Engenharia Municipal, que, inclusive, recomenda a limitação do tráfego de veículos pesados no município”, trecho do documento.

Além disso, com o bloqueio do trecho na MG-158 após as fortes chuvas na região no último fim de semana, o trânsito ficou intenso em Passa Quatro, afetando diretamente a vida e a segurança dos cidadãos, conforme prefeitura.

Mas o decreto publicado permite a passagem de veículos de carga pesada que tenham destino ou origem nos estabelecimentos comerciais, industriais ou comerciais de Passa Quatro, bem como os ônibus de linhas regulares de transporte público e de turismo.

“A Prefeitura Municipal de Passa Quatro providenciará a sinalização informativa e de advertência nas áreas limítrofes em outros municípios”, afirma.

Transtorno

Fim das obras na BR-459 após chuva forte seguem sem previsão (foto: PRF divulgação)



O problema começou no fim da tarde da última sexta-feira (17/12), quando uma forte chuva atingiu a região. A BR-459, na Serra de Piquete no trecho do Sul de Minas, foi tomada pela lama com uma queda de barreira.

Motoristas se arriscaram em rodovia alagada no último fim de semana (foto: Redes Sociais)





Vídeos de motoristas se arriscando em rodovia alagada em Itajubá foram compartilhados nas redes sociais. A força da água arrastou galhos e troncos de árvores para o meio da pista. O trecho foi interditado na madrugada de sábado (18/12). Cerca de 50 motoristas ficaram presos próximo ao município de Delfim Moreira com vários pontos na via interditados.

Com o trecho interditado, os motoristas que precisam passar pelo local para ter acesso à Rodovia Dutra, sentido São Paulo ou que querem retornar para o Sul de Minas tiveram que mudar a rota. Uma das alternativas era a MG-158, em Passa Quatro.

“Um caminho passa por São Lourenço, Passa Quatro e Cruzeiro e tem também o que passa por Piranguinho, Brasópolis e Paraisópolis, que cai em São José dos Campos. Então seriam esses dois itinerários", explicou Adilson José Souza Silva, comandante da Guarda Municpal.





E com a proibição da Prefeitura de Passa Quatro, a alternativa é a Rodovia BR-354, que passa por Itamonte, no Sul de Minas, e Engenheiro Passos, interior do Rio de Janeiro.