Na véspera do Natal, população de BH celebra vacina: 'Meu presente'

"Vim buscar meu presente", diz Eduardo Cosso, ao se vacinar na véspera de Natal (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press) Antes de dar início às comemorações do Natal, parte da população de Belo Horizonte fez uma parada importante nesta sexta-feira (24/12). Muita gente aproveitou a manhã para tomar a vacina contra a COVID-19.





"Vim buscar meu presente de Natal!", comemora Eduardo Carvalho Cosso, de 56 anos, que tomou a terceira injeção logo cedo. "Não atrasaria isso por nada, nem um dia", completa o diretor da Federação Mineira de Futebol.





"É um presente que damos a nós meses e aos outros", diz Lucas Queiroz sobre a vacinação (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press) Ele conta que as festas, este ano, terão sabor especial. Eduardo, afinal, contraiu a COVID-19 e passou mais de 30 dias no hospital, 16 deles no CTI. Já em casa, encarou mais 15 dias com suporte de oxigênio.





"Ainda sinto algum cansaço quando me esforço, mas estou vivo, é o que importa. Receber a terceira dose de vacina me deixa até emocionado", celebra o dirigente.





O médico veterinário Lucas Queiroz, de 26 anos, apareceu para a repescagem da segunda dose da Pfizer "É um presente que damos a nós mesmos e ao próximo, já que a vacina é um pacto coletivo de proteção", comenta o jovem.





"Agora que recebi o reforço, estou com uma sensação maior de segurança para curtir a ceia com a família", diz Clemência Lacerda (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press) Já a aposentada Clemência Lacerda, de 53 anos, diz que a vacina vai proporcionar um Natal mais tranquilo em família.





"Estava um pouco receosa de me reunir para a ceia com os meus irmãos e sobrinhos mas, agora que recebi o reforço, estou com uma sensação maior de segurança", diz ela.





Os imunizantes levam ao menos 14 dias para gerar imunidade contra o novo coronavírus. Por isso, as autoridades de saúde recomendam manutenção dos cuidados de higiene nas festas de fim de ano, como distanciamento social e uso de máscaras. As pessoas também devem evitar grandes aglomerações e o compartilhamento de copos e talheres.





Números da campanha

Belo Horizonte tem 75,4% da população com esquema vacinal completo - 1.925.522 pessoas com duas doses e 60.898 com dose única. A primeira dose já foi aplicada em 85% dos moradores, isto é, 2.141.171. Os dados são do último boletim epidemiológico da prefeitura, divulga nesta quinta-feira (23/12)