Grávida é morta a tiros no portão de casa no Bairro Casa Branca, em BH

Vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Odilon Behrens, mas não sobreviveu (foto: Reprodução/Google Street View) Uma mulher grávida, de 31 anos, morreu baleada no portão de casa, na noite dessa terça-feira (21/12), no Bairro Casa Branca, Região Leste de Belo Horizonte.









No local, uma vizinha, técnica de enfermagem, juntamente com a Polícia Militar, prestaram os primeiros socorros à vítima e a encaminharam ao Hospital Odilon Behrens, onde foi constatada a sua morte.





O filho da vítima, de 15 anos, contou aos policiais que a mãe estava grávida de cinco meses de um homem casado e que presenciou várias discussões entre os dois, por telefone, pois este não apoiava a gravidez e não dava apoio financeiro.





A partir do levantamento feito com testemunhas, um suspeito foi qualificado pela Polícia Militar. Segundo as informações, o homem tem passagem por falsidade ideológica, porte ilegal de arma de fogo, desobediência, dano e lesão corporal.





A Polícia Civil investigará o caso.





*Estagiário sob supervisão do subeditor João Renato Faria