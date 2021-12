Atingidos por enchentes em JF terão desconto em tarifas de água e esgoto

Bairro Santa Luzia, em Juiz de Fora, foi um dos mais afetados pelas fortes chuvas na cidade na última sexta-feira (17/12) (foto: Prefeitura de Juiz de Fora/Divulgação) A Prefeitura de Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, informou nesta terça-feira (21/12) que a Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) irá oferecer um desconto nas tarifas de água e esgoto para os consumidores atingidos pelas fortes chuvas de sexta-feira (17/12). O benefício será concedido na próxima fatura a ser emitida e será reavaliado mensalmente.

Conforme a administração municipal, o desconto será calculado pela média dos últimos 12 meses de consumo, com base no levantamento realizado pela Defesa Civil das ruas que sofreram enchentes. A iniciativa é válida para consumidores residenciais, comerciais e industriais.

Temporal arrasta carros e deixa ônibus ilhado em JF

temporal que atingiu Juiz de Fora na última sexta-feira afetou de forma mais crítica o Bairro Santa Luzia, na Zona Sul da cidade. Enxurradas arrastaram carros e deixaram um ônibus ilhado. A água também invadiu casas e estabelecimentos comerciais.

Diante do estado de calamidade, os militares do Corpo de Bombeiros foram acionados pela Defesa Civil com o objetivo de resgatar a população do bairro. Não houve registro de vítimas, e nenhuma pessoa ficou desabrigada.

No dia seguinte, funcionários do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (Demlurb) da prefeitura executaram a limpeza no local e em bairros adjacentes afetados.

Centro da cidade alagado

Na Rua Cesário Alvim, no cruzamento com a Avenida Sete de Setembro, a força da água rompeu uma tampa de bueiro e um chafariz surgiu no meio da via.

Além da Região Central, a Defesa Civil do município havia registrado ocorrências em três bairros até o fim da noite. Foram elas: alagamento no Nossa Senhora das Graças; infiltração de muro de divisa no Granjas Primavera; e um escorregamento de talude no Vila Olavo Costa. Não houve registro de vítimas.