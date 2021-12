Transporte público de Uberlândia ganha estantes de livros em terminais

É possível também fazer doações (foto: Divulgação/Prefeitura de Uberlândia)

Quatro terminais do transporte público de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, receberam estantes com livros que podem ser até levados para casa para a leitura. O objetivo é despertar o interesse pela literatura e oferecer, gratuitamente, entretenimento e conhecimento para os usuários do transporte.