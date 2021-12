Corpo de jovem de 20 anos que se afogou é recuperado na Zona da Mata

Corpo de jovem de 20 anos foi avistado boiando em lago de uma fazenda (foto: CBMMG/Divulgação)

Um jovem de 20 anos se afogou em uma lagoa em Oliveira Fortes, na Zona da Mata mineira e teve o seu corpo resgatado na manhã deste sábado (18/12).Uma guarnição do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) de Barbacena foi mobilizada por policiais militares, por volta das 7h40, para recuperar o corpo do jovem que estava em uma lagoa dentro de uma fazenda.A retirada do corpo, que foi avistado às margens da lagoa, não foi fácil. Apesar de boiando, estava em local de difícil acesso, segundo o CBMMG.Após a retirada do corpo do jovem, este foi repassado aos cuidados da Polícia Civil para realização da perícia.