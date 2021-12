(foto: Reprodução/Whatsapp) Um jovem foi alvo de ataques racistas de colegas de uma escola particular da capital. P.H.V, de 14 anos, foi hostilizado no grupo de Whatsapp de colegas de turma. O grupo foi formado por estudantes do Colégio Ver, no Bairro Nossa Senhora de Fátima, na Região Nordeste de Belo Horizonte.





Um dos estudantes mudou o nome do grupo para "Pilantrinhas (sem neguin)". Uma menina escreveeu: "que bom que o neguin não tá. Já não aguentava mais preto naquele grupo". A conversa segue e as ofensas não param por aí: "pensei que preto era tudo pobre. Saudades de quando preto só era escravo". "Coitado do neguin. Odeio ele, mas a gente tem que ser humilde".

(foto: Reprodução)

Os aluno criaram um grupo para que pudessem debater as provas on-line, a ideia era que um pudesse ajudar o outro. "Alguns meninos já tinham em mente exclui-lo. Não estavam respondendo a ele para fazer a exclusão. Os colegas estavam o excluindo das atividades, então ele resolveu sair do grupo. Quando se retirou, começaram os ataques."

Um amigo de P. tirou fotos das conversas e enviou para o amigo. O jovem, por sua vez, enviou os prints para o pai. "Quando eu li acabou com meu dia". Ele foi até a escola e relatou o episódio. "O que mais o machucou é que um dos meninos, há 20 dias, foi em churrasco para comemorar o aniversário do meu filho. Foi ele que fez mais ataques contra ele".

(foto: Reprodução)

O pai do jovem vítima do racismo enviou as cópias das conversas para o

coordenador pedagógico, que mandou para a direção da escola. A direção marcou uma reunião com Alexandre e com os pais dos alunos que fizeram os ataques.

O pai conta que, ao contrário de repreender os filhos, alguns pais tentaram minimizar a situação. Até o momento foram identificados três alunos que cometeram os ataques. Alexandre fez a ocorrência na Delegacia de Defesa da Criança e do Adolescente.