Formiga vai fazer mutirão para zerar fila potencializada pela pandemia

O mutirão de exames será realizado por dois laboratórios em Formiga (foto: Prefeitura de Formiga/Divulgação) Um mutirão de exames laboratoriais pelo Sistema Único de Saúde (SUS) será realizado a partir do dia 27 de dezembro em Formiga, no Centro-Oeste de Minas. Para zerar a fila gerada pelo que foi chamado de “ressaca pós-pandemia”, pelo secretário de Saúde, Leandro Pimentel, serão 15 dias de intensificação dos atendimentos.



Com o avanço da vacinação e queda dos indicadores da COVID-19, a procura por procedimentos de rotina aumentou. “As mães, por exemplo, voltaram a levar as crianças nas unidades”, exemplifica o secretário. Serão atendidas 1.480 pessoas. Ao todo, 15 mil exames devem ser realizados em um período de 15 dias.

Os pacientes atendidos serão aqueles que já têm pedido do médico das Unidades Básicas de Saúde (UBS) da cidade. “Todos serão comunicados previamente pela equipe do posto de referência do seu bairro”, alerta o secretário.

Cada unidade entrará em contato com o usuário para informar o local, hora e data da realização dos exames.

Duas unidades laboratoriais vão realizar os procedimentos, uma delas é o Laboratório Municipal e um terceirizado licitado pelo município.

*Amanda Quintiliano especial para o EM