Adolescentes dançam em cima de túmulos em cemitério de Formiga; veja vídeo

Boletim de ocorrência foi aberto pela Prefeitura de Formiga para que o caso seja averiguado (foto: Reprodução/WhatsApp)



O Executivo municipal informou que tomou conhecimento do vídeo nessa sexta-feira (27/8), quando registrou um boletim de ocorrência sobre o fato. A Polícia Militar, no entanto, não constatou violações nas sepulturas.

Como de praxe, as investigações devem ficar a cargo da Polícia Civil. O Estado de Minas entrou em contato com a instituição e aguarda retorno.





Vale lembrar que devassar, invadir e profanar, além de tratar com irreverência a pessoa morta, é crime previsto no Código Penal em seu artigo 211.



Veja, na íntegra, a nota da Prefeitura de Formiga



A Administração Municipal, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Humano, na manhã desta sexta-feira, 27 de agosto, registrou Boletim de Ocorrência referente à ação de quatro adolescentes que aparecem, em vídeo divulgado nas redes sociais, dançando em cima de túmulos do Cemitério do Santíssimo. De acordo com a Polícia Militar, não houve violação das sepulturas. No entanto, o Executivo formiguense repudia a atitude dos envolvidos no caso.

Um vídeo produzido por um grupo de adolescentes virou alvo da Prefeitura de Formiga, no Centro-Oeste de Minas. Quatro jovens aparecem dançando em cima das sepulturas do Cemitério do Santíssimo, enquanto uma quinta pessoa filma tudo.