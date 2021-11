Mais dois idosos morrem de COVID-19 em asilo de Formiga

Subiu para 10 o número de idosos mortos no asilo São Francisco de Assis, em Formiga, que enfrenta um surto de COVID-19

Dois idosos morreram vítimas de COVID-19 no asilo de São Francisco de Assis, na cidade de Formiga, região Centro-Oeste de Minas Gerais, depois de um surto . Com a morte dos dois – um na segunda-feira (1º/11) e outro na terça-feira –, sobe para 10 o número de mortos pela doença, segundo a instituição.Dezenas de pessoas foram contaminadas no asilo, entre idosos e funcionários da casa de repouso. O último caso positivo teve o diagnóstico em 13 de outubro, quando uma segunda testagem em massa foi realizada. Uma funcionária confirmou os dois óbitos à reportagem.