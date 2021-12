Carga de cigarros roubada avaliada em R$ 1,7 milhão é apreendida na BR-040

Apreensão ocorreu no km 487 da rodovia, nessa quinta-feira (16/12), durante as diligências da Operação Égide (foto: PRF/Divulgação)

Um caminhão com uma carga de cigarros roubada avaliada em R$ 1,7 milhão foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-040, em Capim Branco, na Região Central de Minas Gerais. O condutor do veículo, um homem de 42 anos, foi preso.

Após interceptarem o veículo e iniciarem as buscas, os agentes localizaram 350 mil maços de cigarro no interior do caminhão. A mercadoria é fruto de um roubo de carga a um veículo de uma empresa fabricante do produto, informou a PRF, sem dar mais detalhes.

Dentro do veículo também foram localizados um jogo de placas automotivas, sete aparelhos jammer (equipamento utilizado por assaltantes de carga para impedir o rastreamento dos veículos) e cinco detectores de metal.

Ainda conforme a Polícia Rodoviária, a ocorrência foi encaminhada para o Departamento Estadual de Investigação de Crimes contra o Patrimônio (Depatri) da Polícia Civil, que ficará responsável pelas investigações.