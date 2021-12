Famílias protestam contra fome e miséria em hipermercado de BH

Nesta quinta-feira (16/12), centenas de famílias das ocupações urbanas e periferias de Belo Horizonte se juntaram em um ato promovido pelo Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas (MLB) contra a fome e a miséria em um hipermercado da capital, localizado no Bairro Santa Efigênia, na Região Leste de Belo Horizonte.

Os protestos são parte de uma campanha que preza, segundo os organizadores do ato, 'por um Natal sem fome'

Os protestos são parte de uma campanha que preza, segundo os organizadores do ato, “por um Natal sem fome, para denunciar a miséria e carestia que infelizmente estão presentes na realidade de muitas famílias brasileiras”. As manifestações ocorreram, em simultâneo, também em outras partes do Brasil.