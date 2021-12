Sul de Minas: Varginha e Poços de Caldas aplicam 2ª dose de Janssen

Prefeitura de Varginha adicionou dois pontos de vacinação na cidade (foto: Ascom/divulgação)

As cidades de Poços de Caldas e Varginha saem na frente com o imunizante Janssen no Sul de Minas. Elas foram as primeiras a aplicar a 2ª dose da vacina contra a COVID-19 nesta terça-feira (14/12). Em Poços de Caldas, as doses se esgotaram ainda pela manhã.

De acordo com a Prefeitura de Poços de Caldas, o reforço da Janssen começou a ser aplicado nesta terça-feira para os moradores que receberam a vacina há pelo menos dois meses. A cidade recebeu 570 doses do imunizante e começou os trabalhos às 8h na sala de vacina da Urca.

A previsão de imunização com as doses da Janssen na cidade seria até as 16h, mas a vacina acabou ainda pela manhã.

Poços de Caldas soma 14.048 pessoas infectadas pelo novo coronavírus, 511 óbitos pela doença e já vacinou 282.416 moradores contra a COVID-19.



Varginha

Em Varginha, a vacinação com as doses da Janssen será realizada a partir do período da tarde, das 17h às 20h na Policlínica Central. De acordo com a prefeitura, as doses serão destinadas aos profissionais da saúde, pessoas de 50 a 90 anos, com comorbidades de 18 a 59 anos e pessoas com o benefício assistencial à pessoa com deficiência (BPC) que receberam a 1ª dose do imunizante.

Mas o cronograma vacinal, com as doses de outros laboratórios, segue normalmente das 15h às 20h nos demais pontos de vacina. Além da UBS Imaculada, UBS Sion, UBS Jardim Colonial e Policlínica Central, a prefeitura adicionou outros dois pontos para imunização no centro da cidade: Concha Acústica e Calçadão da Wenceslau Braz, que vão funcionar até o dia 17 de dezembro.

Varginha registrou 18.136 casos de COVID-19 e 352 mortes pela doença. O município tem pouco mais de 137 mil habitantes e já imunizou 110.853 moradores com a primeira dose da vacina. Ao todo são 225.304 doses aplicadas na cidade.