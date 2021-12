BH convoca pessoas de 50 e 41 anos para segunda dose da vacina da Janssen

PBH aguarda chegada de novo lote da Janssen para convocar as pessoas de 37 anos (foto: Leandro Couri/EM DA Press)

A Prefeitura de Belo Horizonte vai aplicar a segunda dose do imunizante Janssen em pessoas de 50 e 41 anos.



Pode receber a segunda dose quem tomou a primeira há pelo menos dois meses. A vacinação para as pessoas de 50 anos será na quinta-feira (16/12). Já na sexta-feira (17/12) será a vez das pessoas de 41 anos.





A PBH aguarda o envio de mais doses da Janssen para convocar as pessoas de 37 anos.Durante esta semana, serão realizadas também ações de repescagem para vários públicos e as pessoas que já completaram 5 meses da aplicação da segunda dose podem procurar um local de vacinação para receber a dose de reforço.O horário de funcionamento dos locais de vacinação é de segunda a sexta-feira das 8h às 17h para pontos fixos e extras, e das 8h às 16h30 para pontos de drive-thru. Já os shoppings funcionarão das 13h às 19h30.Há também pontos extras de vacinação com horário noturno, os endereços podem ser verificados no portal da Prefeitura.

Dia 15/12, quarta-feira: - repescagem de segunda dose para adolescentes de 17 a 12 anos, cuja primeira dose tenha pelo menos 21 dias. É necessário levar o cartão de vacina, o documento de identidade e CPF. Para se imunizar, os adolescentes de 15 a 12 anos precisam estar acompanhados dos pais ou responsáveis legais ou apresentar a autorização devidamente preenchida;

- dose de reforço, independentemente da faixa etária, para usuários que tenham o intervalo mínimo de 5 meses após a aplicação da segunda dose. É necessário levar o cartão de vacina, o documento de identidade, CPF;

Dia 16/12, quinta-feira: - segunda dose de Janssen para pessoas de 50 anos, cujo recebimento da primeira dose tenha pelo menos 2 meses;

- repescagem de segunda dose de Pfizer para pessoas de 25 a 18 anos, cuja primeira dose tenha pelo menos 21 dias. É necessário levar o cartão de vacina, o documento de identidade e CPF;

- dose de reforço, independentemente da faixa etária, para usuários que tenham o intervalo mínimo de 5 meses após a aplicação da segunda dose. É necessário levar o cartão de vacina, o documento de identidade, CPF.

Dia 17/12, sexta-feira: - segunda dose da Janssen para pessoas de 41 anos, cujo recebimento da primeira dose tenha pelo menos 2 meses;

- repescagem de segunda dose de Pfizer para pessoas de 30 a 26 anos, cuja primeira dose tenha pelo menos 21 dias. É necessário levar o cartão de vacina, o documento de identidade e CPF. É necessário levar o cartão de vacina, o documento de identidade e CPF;

- dose de reforço, independente da faixa etária, para usuários que tenham o intervalo mínimo de 5 meses após a aplicação da segunda dose. É necessário levar o cartão de vacina, o documento de identidade, CPF.