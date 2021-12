Trabalhador de construção encontra corpo em buraco às margens da BR-040

Corpo foi encontrado na BR-040, próximo a um condomínio, no sentido Sete Lagoas (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press.)

Um corpo foi encontrado dentro de um buraco fundo na noite desta segunda-feira (13/12), numa área de obras no Condomínio Quintas das Esmeraldas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nas margens da BR-040, sentido Sete Lagoas. Segundo o Corpo de Bombeiros, o cadáver estava numa vala de pouco mais de 40 metros de profundidade, em um local de difícil acesso.

A vítima foi encontrada por um trabalhador da construção civil, que há vários dias notou um odor diferente no local próximo às obras. Ao averiguar a área, constatou que havia um corpo no buraco.

O operário acionou a polícia, que esteve no local e pediu auxílio do Corpo de Bombeiros para a remoção do cadáver.

A perícia da Polícia Civil também esteve no local para iniciar as investigações sobre a causa da morte. O corpo foi removido até o Instituto Médico Legal (IML), de Belo Horizonte.