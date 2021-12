Operação apreende 106 tabletes de maconha em Itajubá, no Sul de Minas

'Montanha de droga' totalizou 106 tabletes de maconha (foto: 56º Batalhão de Polícia Militar)

Uma operação policia em Itajubá, no Sul de Minas, terminou com a apreensão de 106 tabletes de maconha, no Bairro Ilhéus. A ação ocorreu na noite de segunda-feira (13/12). Polícia Militar e Civil encontraram a droga escndida em uma casa. A operação conjunta entre polícias Civil e Militar terminou ainda com três prisões e uma menor de 15 anos apreendida.