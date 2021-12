Quase 60 mil pessoas do público alvo não se vacinaram contra COVID em BH

A taxa de cobertura vacinal com duas doses já chega aos 86% (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) Belo Horizonte tem 99,7% da população acima de 12 anos com, pelo menos, uma dose da vacina contra a COVID-19. Os dados foram levantados pela prefeitura e divulgados pelo secretário municipal de Saúde, Jackson Machado Pinto, em coletiva de imprensa nesta sexta-feira (10/12).

O boletim epidemiológico e assistencial desta quinta (9/12) mostra que 2.140.441 pessoas receberam a primeira dose e apenas 58.694 moradores da capital mineira ainda não foram vacinados com nenhuma dose, apesar de estarem elegíveis para a aplicação (estão acima dos 12 anos).

Já o esquema vacinal completo, ou seja, duas doses ou dose única está na casa dos 86,4% de cobertura na cidade. Segundo a prefeitura, a disponibilização das informações será feita a partir da próxima edição do boletim epidemiológico, que contemplará também a atualização dos vacinados em relação à população total do município.

"Já temos quase 100% da população acima de 12 anos vacinada com a primeira dose e 86,4% completamente imunizada. Isso justifica, em grande parte, termos eventos grandes e as taxas de ocupação de leitos estarem estáveis. Isso significa que as pessoas estão protegidas", afirmou Jackson Machado Pinto.

Flutuação do RT

Nos últimos dias, a taxa RT, que é calculada em cima do número de casos diagnosticados na semana, apresentou flutuação devido ao baixo número de confirmações de casos de COVID-19 registrados em BH.

Segundo o secretário, em um cenário de mil casos confirmados para 1.050, há um aumento de 5%, sendo repercussão pequena no RT. Mas em um cenário de 20 casos, que é a média semanal apresentada pela cidade, com aumento para 25, a variação é de 25%, o que representa grande implicação na taxa.

Mas as taxas de ocupação das enfermarias e leitos CTI COVID-19 estão baixos, o que demonstra que o vírus está circulando menos, mesmo que a taxa RT apresente uma variação. "Do ponto de vista absoluto essa flutuação do RT não nos preocupa. É importante analisar o dado com o que ele realmente significa".

"O Comitê de Enfrentamento à Covid e a Secretaria Municipal de Saúde não estão preocupados com essa flutuação, já que as taxas de ocupação de leitos estão baixas. Não há impacto na circulação do vírus na cidade. A Ômicron ainda não foi detectada em Belo Horizonte. Nossos dados estão tranquilos, mas não podemos relaxar e devemos continuar usando máscaras" disse Jackson.

*Estagiária sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz