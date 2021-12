Polícia Civil prende líder de facção de criminosa de BH

Homem era suspeito de envolvimento em sete assassinatos (foto: Divulgação/PCMG) Um homem de 36 anos, indicado como principal líder de uma organização criminosa no Bairro Paulo VI, Região Nordeste em Belo Horizonte, foi preso nessa terça-feira (7/12), em uma ação policial. A prisão aconteceu em Ibirité, Região Metropolitana, pela equipe do Departamento Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).









Segundo os policiais, na abordagem, o sujeito apresentou documentos falsos e disse que seu CPF, a identidade e o certificado de reservista foram adquiridos no estado do Pará.





CONFLITO ENTRE FACÇÕES





Em comunicado, o chefe da Divisão Especializada em Investigação de Crimes Contra a Vida (DICCV), Frederico Abelha, explicou que na região do Paulo VI existe um conflito antigo entre duas facções criminosas e que isso, possivelmente, resultou em todas as mortes.

"O líder dessa organização criminosa era foragido da Justiça, já que ele estava preso e ganhou o benefício de saída temporária, e não voltou", explica o chefe da Divisão.

O suspeito cumpria pena por homicídio cometido em 2005 e também tinha um mandado de prisão devido a outro assassinato, esse ocorrido em 2004. Segundo a polícia, ele estava foragido desde o fim do ano passado e eles acreditavam que ele já planejava voltar para a região onde era conhecido como líder do tráfico.

INVESTIGAÇÕES

O delegado que coordenou as investigações, Leandro Alves, informou que, por meio de levantamentos, os policiais identificaram um conflito entre as duas facções formado a partir da morte de um traficante em 2011 e, com isso, investigaram a relação com os índices de mortes registradas no bairro.

Na ocasião, uma das facções seria a do suspeito de 36 anos, que decidiu seguir sozinho no tráfico do bairro após a prisão do líder do outro grupo, em 2019.

De acordo com as informações, durante as investigações, oito integrantes das duas facções rivais foram presos pela PCMG.

"Essa prisão fecha a Operação 360 graus, realizada justamente por conta dessa 'guerra' no Paulo VI. Conseguimos prender todos os executores naquela época e ainda continuávamos monitorando os líderes que emitiam as ordens", informa o delegado Leandro Alves.

*Estagiário sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz