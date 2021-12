Ao lado da namorada, homem é executado dentro do carro em Uberaba

A vítima foi executada próximo à praça do Parque das Gameleiras, em Uberaba (foto: WhatsApp/Divulgação)

Mais uma pessoa foi executada em Uberaba, no Triângulo Mineiro. É o terceiro caso na cidade em pouco mais de um mês . Desta vez, a vítima foi alvejada com vários tiros no momento em que estava dentro de seu carro com a namorada. Ela acabou baleada nos glúteos e foi encaminhada para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM), onde não corre risco de morrer.

Segundo informações do boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), antes do crime, Hudson Reinaldo da Silva recebeu mensagem para comparecer ao cruzamento da Rua Artur Collenghi com a Rua Salvador Cicci, bairro Parque das Gameleiras. Então, o suspeito perguntou se ele era o “Zé Véio” e, ao receber a afirmativa foi alvejado com os vários disparos de arma de fogo, quando estava no banco do motorista do seu veículo Celta.

Após o crime, o suspeito correu, subiu em uma moto e fugiu, tomando rumo ignorado.

Ao chegar ao local do assassinato, a PM encontrou a vítima caída, sem vida, no banco do motorista de seu carro e a sua namorada consciente e ferida por um dos tiros.

Segundo relato dela aos militares, a pessoa que mandou as mensagens para Hudson disse que estaria na praça o esperando. Por outro lado, a mulher disse que o namorado não lhe contou quem seria a pessoa que mandou as supostas mensagens.

Ainda de acordo com a PM, a vítima, que já chegou a ser presa, tinha passagens policiais por tráfico de drogas, infrações de trânsito, desobediência, entre outros.

PM prende suspeito em residência da mulher e diz que ela entrou em contradição

Ainda de acordo com informações do registro da PM, a namorada da vítima se contradisse em várias vezes sobre os fatos, sendo que no momento do seu depoimento ela recebeu várias chamadas em seu celular e não quis atender.

Em seguida, a viatura policial descolou até o endereço indicado pela mulher.

Mas, ao abrir o portão da casa, um homem saiu pulando os muros da residência na tentativa de fugir, mas foi detido nos fundos de uma residência vizinha.

Após uma busca pessoal, foi localizado um papelote de cocaína no bolso de sua calça, sendo que ao ser indagado sobre o que estaria fazendo na casa, respondeu que é amigo da mulher e que ficou sabendo do ocorrido, motivo pelo qual se deslocou até a casa com o intuito de saber notícias e que teria evadido, uma vez que ficou com medo porque está com mandado de prisão.

A reportagem questionou a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) sobre como estão as investigações da execução, mas não obteve resposta, até o fechamento da matéria.