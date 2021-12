Prefeitura de Uberlândia libera funcionamento de restaurantes e eventos

Poder Executivo está flexibilizando as regras desde o dia 13 de outubro (foto: foto: Prefeitura de Uberlândia/Reprodução)

A prefeitura de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, liberou nesta quarta-feira (8/12), o funcionamento de restaurantes, eventos esportivos, shows e atividades religiosas com 100% da capacidade.A medida foi publicadas no Diário Oficial do Município (DOM).A fase flexível do Plano Municipal de Funcionamento das Atividades Econômicas segue até 15 de janeiro, e alguns setores continuarão a seguir algumas regras.Os eventos esportivos, antes com 20% de capacidade permitida ao público e limitado a mil pessoas por partida ou jogo, agora contarão com liberação total de segunda a domingo, inclusive nos feriados.Os shows, festas e espetáculos comerciais, durante o plano de flexibilização podiam funcionar com 50% do público nos estabelecimentos. Agora os locais podem operar com 100% de público.As atividades religiosas também estão sem restrições de lotação. A única observação feita no documento da prefeitura, é que as normas gerais de biossegurança naquilo que for compatível, sejam seguidas.