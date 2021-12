Animais de grande e médio porte soltos na rua serão recolhidos em Araxá

Animais soltos na rua se tornaram um problema recorrente, principalmente dentro dos bairros de Araxá (foto: Prefeitura de Araxá/Divulgação) Araxá anunciou nesta terça-feira (7/12) a contratação da empresa Hotel do Boi Novo Horizonte, que agora ficará responsável pelo recolhimento de animais de médio e grande portes soltos pela cidade. De acordo com a prefeitura do Alto Paranaíba, a empresa vencedora da licitação prestára o serviço pelos próximos 12 meses. O valor do contrato assinado foi R$ 69.576,00.

O serviço contemplará a captura, transporte, estadia, alimentação e destinação dos animais. Para solicitá-lo, é necessário que o morador se identifique.

Os telefones para denúncias são o (34) 3691-7040 e (34) 3691-7041 ou por WhatsApp no pelo número (34) 99986-0181. O prazo firmado no contrato será 40 minutos de espera para o recolhimento do animal, a partir do contato feito pelo cidadão.

Contato



Recolhimento de animais de médio e grande porte em vias públicas

Telefone: (34) 3691-7040 / (34) 3691-7041

WhatsApp: (34) 99986-0181

Período: 24 horas/dia – Todos os dias da semana