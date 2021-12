Internos rendem funcionários e roubam eletrônicos em casa de acolhimento

Casa de acolhimento onde internos e funcionários foram amarrados pode menores infratores (foto: Reprodução/Google Street View)

Quatro internos de uma casa de acolhimento fizeram funcionários e outros internos de refém para roubar aparelhos eletrônicos do local, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Os adolescentes foram detidos momentos depois enquanto tentavam fugir ainda com as facas que usaram na ação.