Maestro João Carlos Martins e Orquestra do Inhotim encantam público em BH

Repertório de Natal: Orquestra de Câmara de Inhotim e maestro João Carlos Martins encantaram público no Palácio das Mangabeiras (foto: Luciana Cioglia/Divulgação) O clima neste domingo (5/12) foi de magia no Palácio das Mangabeiras, que funciona como espaço cultural desde janeiro de 2019. O local foi transformado em Cidade de Natal, com decoração típica, com luzes, árvore de Natal e a casa do Papai Noel.









Ao longo das próximas semanas, a programação cultural (veja o cronograma completa abaixo) contará com diversas atrações. Entre os destaques, o Circo em Busca da Alma do Natal, com participação do ator Marcos Frota, além de “O Tubarão Martelo e os habitantes do fundo do mar”.





Participe

De quarta a domingo, a visitação é gratuita, com exceção dos feriados. Já de quinta a domingo, as entradas custam R$ 25 (meia) e R$ 50 (inteira). Os ingressos podem ser adquiridos neste link





Em razão da pandemia, o uso de máscara é obrigatório e haverá aferição de temperatura dos visitantes. O espaço terá totens de álcool em gel, tapetes de sanitização e higienização de ambientes após cada atividade coletiva. A lotação máxima é de mil pessoas simultaneamente.

Confira a programação:

4/12 - 18h: concerto João Carlos Martins e Orquestra de Câmara Inhotim

5/12 - 11h: concerto João Carlos Martins e Orquestra de Câmara Inhotim

11/12 - 18h: Marcos Frota - O Circo em Busca da Alma do Natal

12/12 - 11h: Marcos Frota - O Circo em Busca da Alma do Natal

18/12 - Tubarão Martelo no Natal

19/12 - Tubarão Martelo no Natal

22/12 - Orquestra de Câmara Inhotim

23/12 - Orquestra de Câmara Inhotim





*Programação sujeita a atualizações Palácio das Mangabeiras - R. Prof. Djalma Guimarães, 157 - Belo Horizonte. Mais informações: (31) 3286-4705 e @cidadenatalbh (Instagram)