Caravana solidária de Natal vai ajudar famílias no Jequitinhonha e Mucuri

Família com as doações de anos anteriores (foto: Divulgação)

Uma caravana solidária de Natal vai levar cerca de 15 toneladas de donativos para mais de 1.500 moradores dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, sem acesso a itens básicos para viver. A ação acontece em 15 de dezembro, quando voluntários da Associação Semear no Vale partem de BH com destino à região Nordeste de Minas Gerais, que registra os menores índices de desenvolvimento do estado.





Ao todo, a caravana vai percorrer aproximadamente 600km para ajudar 11 comunidades rurais que ficam na cidade de Novo Oriente: Pedra Lanhada I, II, Americaninhas, Córrego do Pedro, Córrego do Zú, Faísca, Ribeirão de Santana, Ribeirão Vermelho, Macaquinho, Capoeirão e Patrícios.





A iniciativa prevê ainda levar ajuda para pessoas que moram em casebres à beira das rodovias, além de andarilhos.





O melhor dia do ano





Os moradores das regiões esperam o ano todo para celebrar o Natal com os voluntários da ONG. Eles levam as doações e promovem em uma das comunidades uma grande celebração, com almoço, atividades recreativas, sorteio de brindes, além de outras atividades.





“Esta é a época mais aguardada pelas famílias. Desenvolvemos um complexo trabalho social ao longo de todo o ano, mas é no Natal que a esperança e alegria se renovam ainda mais. Percebemos isso no olhar e na gratidão das crianças, jovens, seus pais e avós”, explica Joice Cardoso, presidente da Semear.





“Para além dos bens materiais, buscamos levar o que há de melhor em nós; doamos amor, cuidado, esperança e encontramos na alegria contagiante de nossos filhos pelo coração, a motivação necessária para perseverar e fazer algo mais para modificar aquela realidade”, completa.





Projeto do Campo à Mesa





Mais do que a esperança que toma conta das festividades de Natal, graças ao projeto criado pela ONG, Do Campo à Mesa, algumas famílias podem se profissionalizar para fazer atividades de agricultura familiar e tirar o próprio sustento da terra onde vivem.





Crianças com doações de anos anteriores (foto: Divulgação) Por isso, além das doações de brinquedos para as crianças, alimentação e itens de higiene, as famílias têm a oportunidade de receber instrumentos de trabalho no campo, além de outros, imprescindíveis para as atividades do cotidiano rural, como enxada, serrote e ferramentas para o manejo da terra. Esses itens já integram a lista de produtos doados nas últimas campanhas.





“Apesar da situação sócio-econômica em que se encontram, as famílias moram em regiões com grande potencial para o desenvolvimento da agricultura a médio prazo e podem conquistar autonomia financeira se adequadamente capacitados e apoiados. Essas pessoas são corajosas, estão ávidas por aprender e dispostas a trabalhar duro para mudar a própria realidade", diz Joice.





Associação Semear no Vale





A Região Nordeste de Minas Gerais concentra os menores índices de desenvolvimento do estado, com milhares de pessoas vivendo na extrema pobreza.





Há dez anos, essa vulnerabilidade chamou a atenção de um casal de BH. Eles decidiram criar oportunidades concretas de transformação e tornar a vida dessa população mais digna.





Juntos, a psicóloga Joice Cardoso e o farmacêutico Sérgio, fundaram a Associação Semear no Vale, com o objetivo de reduzir a miséria e o sofrimento da população dessa região.





Quem quiser ajudar, pode levar doações até 11 de dezembro na Rua Frei Manoel da Cruz, 515, apto, 202/B, Bairro Jaraguá, Região da Pampulha.





Veja a relação dos produtos que podem ser doados

Lista de itens para doação (foto: Associação Semear no Vale/Divulgação )

*Estagiária sob supervisão