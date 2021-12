Carga de droga avaliada em mais R$ 1,6 milhão é apreendida no Sul de MG

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, neste sábado (4/12), cerca de de 12kg de pasta base de cocaína e 1kg da droga dentro do porta-malas de um carro na BR-354, altura de Pouso Alto, no Sul de Minas. A carga é avaliada em mais de R$ 1,6 milhão.

Segundo a PRF, a apreensão ocorreu no km 744 da rodovia, durante uma operação de combate ao crime. No início da tarde, os agentes pararam um GM Ônix ocupado por um homem de 30 anos e uma mulher de 24. Ao fiscalizarem o interior do veículo, localizaram os entorpecentes, um revólver com numeração raspada, além de seis munições calibre 38.