Homem é preso com drogas avaliadas em mais R$ 4 milhões em Minas

Foram apreendidos 10 kg de pasta base de cocaína e cerca de 1,3 kg de maconha dentro da caminhonete (foto: PRF/divulgação )

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu aproximadamente 10 kg de pasta base de cocaína e cerca de 1,3 kg de maconha dentro de uma caminhonete roubada em Caxambu, na Região Sul de Minas Gerais. Um homem, foragido da justiça, também foi preso.





Segundo a equipe da PRF que fez o acompanhamento tático do veículo, o motorista executou manobras de grande risco em alta velocidade.





Ao parar a caminhonete, o condutor tentou fugir correndo, mas foi alcançado e preso pelos policiais.





No interior e na carroceria do veículo, foram encontrados cerca de 1,3 kg de Maconha e aproximadamente 10 kg de pasta base de cocaína. De acordo com a PRF, se fossem negociadas, as drogas poderiam render mais de R$ 4 milhões de reais aos traficantes.





As drogas apreendidas saíram do Paraná e seguiriam para o interior do estado do Rio de Janeiro.





Em consulta aos sistemas policiais disponíveis, foi verificado que o motorista tinha um mandado de prisão ativo contra ele. A caminhonete também tinha queixa de furto/roubo, além de placas clonadas. Dentro do veículo, os policiais encontraram ainda diversas outras placas de identificação, com numerações distintas, que seriam utilizadas durante o trajeto.





A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia de São Lourenço para as providências.

*Estagiária so supervisão do subeditor Eduardo Oliveira





Em ação de combate ao crime no km 302 da BR-267, os policiais deram ordem de parada a um veículo de cor branca, que tentou fugir da fiscalização.