Programa contra uso de drogas usado em MG é ineficaz, diz estudo

Policial em classe durante sessão do Proerd em escola pública mineira: mais de 3,6 milhões de estudantes já participaram do programa, que tem custo médio anual de R$ 375 mil e participação média de 560 policiais militares (foto: PMMG/Divulgação)





Responsável por atender mais de 3,6 milhões de estudantes de escolas públicas mineiras desde que foi implantado, em 1998, o principal programa de prevenção à violência e ao abuso de drogas do estado foi considerado ineficaz por um estudo da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e da Fapesp. A conclusão do levantamento, apresentado nas revistas International Journal of Drug Policy e Prevention Science é de que o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd) não foi adaptado culturalmente de uma ação norte-americana da qual foi inspirado à realidade das crianças e adolescentes brasileiras e por isso se mostrou ineficaz. Há questões e métodos que foram meramente traduzidos de inglês para português. Para a Polícia Militar de Minas Gerais (PM), entretanto, a forma de avaliação não contempla os ganhos na conscientização que o programa traz. A corporação informa, ainda, que há adaptações linguísticas e culturais em Minas Gerais.





Em seu último relatório, de 2018, o Proerd apresentou um custo médio anual de R$ 375.647,07, desde 2002, sem correções, sendo que não há mais injeção de recursos federais desde 2005, apenas estaduais e da PM. Desde 2003, são capacitados e designados para atuar no Proerd, em média, 560 policiais militares por ano. Em 2019, foram 580. Esse efetivo atendeu, no mesmo período, uma média anual de 2.863 escolas em 390 municípios mineiros.





Adaptado de uma ação norte-americana, chamada Drug Abuse Resistance Education (D.A.R.E.) ou Resistência ao Abuso de Drogas na Educação, o Proerd é levado aos colégios pelas polícias militares dos estados brasileiros, sendo que em São Paulo é obrigatório por lei estadual desde 2019. “No Brasil, não foram feitos ajustes à realidade dos estudantes e (o programa) nunca havia sido avaliado”, afirma Zila Sanchez, professora do Departamento de Medicina Preventiva da Escola Paulista de Medicina (EPM-Unifesp) e coordenadora do estudo.





O Proerd é baseado nas teorias de aprendizagem socioemocionais e treinamento de resistência. No estudo da Unifesp/Fapesp conduzido em 30 escolas paulistas, foram analisados dois currículos, por meio de ensaios clínicos randomizados de 4.030 alunos, sendo 1.777 alunos do 5º ano e 2.303 alunos do 7º ano. O grupo de intervenção recebeu 10 aulas do Proerd ministradas por policiais treinados, e o grupo de controle não recebeu nenhuma intervenção. A coleta de dados foi realizada por meio de questionários autoaplicáveis em smartphones em dois momentos (linha de base pré-intervenção e acompanhamento de nove meses). Os desfechos avaliados foram iniciação e uso recente de drogas.





Não foram percebidas diferenças significativas entre os grupos que receberam e não receberam a intervenção na prevenção do uso de álcool e drogas. Em uma pequena parcela que já fazia o consumo de até cinco doses de álcool em até duas horas antes de passar pelo programa, houve até três vezes mais chance de manter essa prática do que no grupo que não participou do programa. Os estudantes que receberam a intervenção relataram ainda uma maior intenção de experimentar tabaco e de aceitar oferta de maconha no futuro.





Com base nos resultados, os especialistas recomendam que o Proerd, que está presente em todos os estados brasileiros, seja reformulado levando em conta as diferenças culturais entre os dois países e o nível educacional dos estudantes brasileiros. “Percebemos que muitas crianças do quinto ano tinham sérias dificuldades de leitura e escrita. E algumas das atividades do programa envolvem essas habilidades, como escrever uma redação, por exemplo”, afirma a pesquisadora. Partes dos conteúdos são traduções literais do programa norte-americano, sem qualquer adaptação à cultura brasileira e os pesquisadores avaliam que isso pode influenciar na compreensão e ter efeitos contrários aos esperados.