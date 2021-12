BH começa a inaugurar decoração do Natal. Hoje é a vez do Hipercentro

Técnicos iniciaram instalação ontem na Praça da Liberdade, e o primeiro teste deve ser realizado sábado (foto: TÚLIO SANTOS/EM/D.A.PRESS)



Técnicos que prestam serviço para o poder público já começaram a instalar a iluminação de Natal na Praça da Liberdade, um dos principais cartões-postais de Belo Horizonte. A previsão é que a inauguração ocorra na próxima terça-feira. Antes disso, o conjunto de luzes deve ficar pronto neste sábado. Depois, um teste está previsto para a segunda-feira, antes da inauguração. Isso, evidentemente, se tudo correr dentro do cronograma. A iluminação faz parte do projeto "Luzes da Liberdade 2021", que está em sua segunda edição. A programação segue até 26 de dezembro por meio de um festival de arte digital.





A realização é do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (Iepha) e da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult) com patrocínio de seis empresas, entre elas a Cemig. “A coordenação executiva do Luzes da Liberdade já se encontra em diálogo com o Circuito Liberdade e seus parceiros para que o conceito artístico possa ser unificado entre a praça e os edifícios, valorizando o Natal da cidade”, destaca o site da equipe de instalação. No ano passado, o programa contou com um circuito de presépios, apresentações musicais e infantis e transitou por vias que superam os limites da praça, mas que fazem parte do Hipercentro de BH.





Hoje, a prefeitura inaugura a iluminação de Natal no Hipercentro. O objetivo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico é impulsionar o comércio na região com o controle da pandemia da COVID-19. Na segurança, a Guarda Municipal vai reforçar a vigilância do Centro e dos ônibus da cidade para evitar furtos e roubos. As rondas serão feitas em viatura, a pé e com o uso de bicicletas.

A população vai contar ainda com intervenções artísticas, além de ações culturais promovidas pela Secretaria Municipal de Cultura, segundo a prefeitura. Um roteiro gastronômico também está entre as atrações preparadas para entreter o belo-horizontino.





INTERIOR

A inauguração das luzes de Natal em Governador Valadares, no Leste de Mina, será hoje, feita pela prefeitura e pela Associação Comercial e Empresarial da cidade. Depois da cerimônia oficial, as autoridades e o público seguirão para a Praça dos Pioneiros, a 500 metros da Serra Lima, onde o cantor Gustavo Mileva vai fazer um show com sua banda na concha acústica da Pioneiros.





Neste ano, a decoração começa na Praça Serra Lima, segue pela Avenida Minas Gerais, até a Praça dos Pioneiros e da Bíblia. Um projeto mais robusto toma conta do canteiro central da Avenida Minas Gerais, que terá flores e muita luz. E a programação cultural vai prosseguir até o Natal. O público terá acesso gratuito, com apresentação de corais, grupos de teatro, dança e bandas de música. Toda a programação será realizada pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo.





Segundo os organizadores do evento, além de trazer alegria, o Natal Iluminado também tem o objetivo de movimentar o comércio e aquecer as vendas do final de ano, “já que, com a crise econômica, o comércio vem sofrendo com a queda das vendas”, afirma Jackson Lemos, presidente da ACE-GV





Em Caetanópolis, na Região Central de Minas, a prefeitura vai promover o primeiro concurso de decoração natalina para fachada de casas para o Natal 2021 no município. No total, R$ 6 mil serão distribuídos em prêmios, para os primeiro, segundo e terceiro lugar. Entre os quesitos, serão avaliados a criatividade e a iluminação. As inscrições terminam no dia 19 de dezembro. Poderão participar do concurso os imóveis residenciais, comerciais e áreas públicas decoradas por particulares, no município de Caetanópolis.





De acordo com a Secretaria Desenvolvimento, Cultura e Esportes, a avaliação será realizada em duas etapas: através da Comissão de Avaliação do Concurso de Decoração Natalina e das 03 fotos que obtiverem mais curtidas na Página Oficial da Prefeitura Municipal. Primeiro, segundo e terceiro lugares receberão, respectivamente, R$ 3.000, R$ 2.000 e R$ 1.000. Para a inscrição, os interessados deverão acessar o site www.caetanopolis.mg.gov.br/legislação preencher o formulário de inscrição e anexar uma foto da decoração participante.