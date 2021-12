Polícia descobre que família era responsável por fake news contra prefeito

O serviço de inteligência da Polícia Civil de Ipatinga descobriu os autores do perfil falso que atacava o prefeito de Ipaba (foto: Polícia Civil de Minas Gerais/Divulgação) A Delegacia de Polícia Civil de Ipaba, no Vale do Aço, concluiu nesta sexta-feira (3/12) o inquérito policial que investigou as pessoas suspeitas de criar um perfil falso na rede social para difamar e perseguir o prefeito de Ipaba, Gilberto Pereira Soares Junior (PSC).

Juninho da Saúde, como é conhecido o gestor da cidade do Vale do Rio Doce, foi atacado por perfil do Facebook, assim como vários setores da administração pública municipal, desde o ano de 2020.

A Polícia Civil informou que as pessoas indiciadas são membros de uma mesma família. Todas essas pessoas trabalham na Prefeitura Municipal de Ipaba. Depois de identificadas, elas foram indiciadas pelo crime de difamação, previsto no artigo 139 do Código Penal, e pelo crime de perseguição, previsto no artigo 147-A do Código Penal, cujas penas, somadas, podem chegar a 3 anos de prisão.

O inquérito policial foi encaminhado ao Poder Judiciário da Comarca de Ipatinga, que vai adotar as demais providências. O Ministério Público também vai oferecer denúncia contra as pessoas indiciadas, para a responsabilização criminal de cada um dos indiciados.