Carro fica desfigurado após derrapar, invadir contramão e bater em caminhão

Veículo de passeio teria rodado na pista e ido de encontro à frente do caminhão (foto: Lucas Paulo/Divulgação)

Um carro ficou desfigurado ao bater de frente com um caminhão após derrapar na pista e invadir a contramão na MG-050, próximo ao posto de pedágio de Itaúna, na Região Centro-Oeste de Minas. O acidente ocorreu no final da tarde desta sexta-feira (3/12) e causou a interdição da pista por mais de uma hora.

Apesar do impacto da batida - e do estado do automóvel após o acidente -, o motorista do carro teve apenas um pequeno corte na cabeça. Testemunhas informaram que ele estava em alta velocidade e perdeu o controle do veículo ao entrar em uma curva. Após derrapar, invadiu o sentido contrário e bateu na frente do caminhão.

Violência do acidente praticamente destruiu a frente do caminhão (foto: Lucas Paulo/Divulgação)

Destroços do veículo ficaram espalhados na pista e no mato, na beira da pista. O celular do motorista foi parar em cima de uma árvore. As suspeitas são de que havia óleo na pista.

O trânsito começou a ser liberado às 19h15, sendo que apenas um veículo, por vez, de cada mão, era liberado para seguir viagem. Para tentar escapar ao engarrafamento, que chegou a cinco quilômetros, os motoristas eram obrigados a dar uma volta de 50 quilômetros.

Como chovia forte, a maioria preferiu permanecer no engarrafamento.