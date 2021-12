Lojistas acusam motoristas de não cumprirem acordo da frota mínima em BH

CDL-BH afirma que sindicato dos motoristas não cumpriram acordo de circulação mínima em Belo Horizonte (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL-BH) procurou nesta quinta-feira (2/12) o Ministério Público do Trabalho para denunciar o Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário (STTR-BH). A categoria retomou a paralisação nesta madrugada.





Segundo a legislação brasileira, o Ministério Público do Trabalho é o órgão que possui legitimidade para defender os direitos da população, caso estejam sendo violados no âmbito trabalhista. O resultado da apuração pode determinar sanções e a instauração de uma Ação Civil Pública contra quem estiver descumprindo a lei e as decisões judiciais.

Quantos aos rodoviários, representantes do sindicato afirmam o repeiito a frota mínima. "Estamos procurando respeitar sim. A orientação é que respeite os 60% acordado", defende o presidente do STTR-BH, Paulo César.



* Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira