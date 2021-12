BH: Maior hospital veterinário do Vetor Norte começa a ser construído

Maior complexo veterinário do Vetor Norte começa a ser construído em Belo Horizonte (foto: Una/Divulgação ) A construção de um novo hospital veterinário na capital mineira chama a atenção de tutores de animais e profissionais da área. O Vetor Norte de Belo Horizonte receberá o maior complexo de saúde veterinária, com 1.800 metros quadrados e uma infraestrutura completa.









O complexo trata-se de um hospital escola e a sua estrutura contará com uma portaria e recepção específica para tutores e animais; laboratório integrado de necropsia; laboratório de análises clínicas e setor de diagnóstico por imagem.





Além de internação; dispensário para armazenamento de medicamentos e insumos de rotina; bloco cirúrgico; setor de grandes animais com baias e piquetes para equinos, bovinos e ruminantes.





Será construído, ainda, uma pista de equoterapia e treinamento equestre; canil; espaço de convivência cat friendly; ala administrativa e conforto médico com dormitório para equipe técnica.





Hospital Escola





Para a vivência acadêmica e prática, um hospital escola é essencial na vida de todos os estudantes da área da saúde. É o que afirma o diretor da unidade Linha Verde, Bruno Antunes.





“Um estudante de Medicina Veterinária necessita de infraestrutura que permita a realização de práticas específicas ou integradas e a vivência da rotina clínica, cirúrgica e laboratorial”, afirma. A previsão de inauguração, segundo ele, é para o primeiro semestre de 2022.





Quando o assunto é saúde animal, a necessidade da ampliação de complexos hospitalares veterinários é urgente. O Brasil é considerado o terceiro país no mundo com maior população de animais domésticos.





segundo a Associação Brasileira da Indústria de Produtos Para Animais de Estimação (Abinpet), são cerca de 140 milhões de pets no país. Somente entre cães e gatos, são 78 milhões, aproximadamente.





“Os animais de estimação fazem parte de uma quantidade considerável de lares brasileiros. Do atendimento clínico generalista às especialidades, a preocupação com a saúde deles virou algo super importante”, destaca a coordenadora do curso de Medicina Veterinária da Una Linha Verde, Marina Greco.





Acolhimento e cuidado a animais abandonados





Espaço Cat Friendly vai acolher gatos abandonados em BH (foto: Una/Divulgação ) Além do hospital veterinário, foi inaugurado um espaço “Cat Friendly”. Com 40 metros quadrados, o local é destinado ao acolhimento de gatos abandonados e vítimas de maus-tratos, com a promoção de um ambiente de convívio com humanos, favorável à sua adaptação familiar e consequente adoção.





O espaço, financiado também pela instituição de ensino, visa estabelecer maior interação entre as pessoas e os animais, com benefícios, inclusive, terapêuticos.





“Houve um crescimento anual de 8% na população felina em domicílio. Porém, é grande também o número de gatos que vivem nas ruas, multiplicando-se nos centros urbanos”, reitera Marina, sobre a importância do espaço.

*Estagiária sob supervisão