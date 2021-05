Curso de veterinária resgata e cuida de cadelas abandonadas em BH

Cadela resgatada que deu à luz no Centro Universitário Una (foto: UNA Linha Verde/Divulgação) abandonaram seus pets nas ruas e o principal fator é a falta de renda. A Faculdade de Veterinária do Centro Universitário Una, campus Linha Verde, no Bairro Vila Clóris, em Belo Horizonte, criou um projeto de resgate das cadelas abandonadas na rua que estejam grávidas ou com filhotes. Com o agravamento da pandemia do COVID-19, muitas pessoasseusnas ruas e o principal fator é a falta de renda. A Faculdade de Veterinária do Centro Universitáriocampus Linha Verde, no Bairro Vila Clóris, em Belo Horizonte, criou umdedas cadelas abandonadas na rua que estejam grávidas ou com filhotes.

De acordo com o diretor da Una Linha Verde, o veterinário Bruno Antunes Soares, o ‘Projeto Neonato’, criado em março deste ano, tem como objetivo reduzir o número de animais na rua. Hoje (21/5), foram resgatadas duas cadelas que estavam grávidas e uma com filhotes. Ao todo, são 18 filhotes que estão recebendo cuidados. Eles foram encontrados na Região Norte de BH, considerada a de maior abandono da capital mineira.

Alunos do curso de Veterinária do Centro Universitário UNA Campus Linha Verde, que participam do projeto Neonato (foto: UNA Linha Verde/Divulgação) O veterinário conta que as cadelas são levadas para a UNA. "Lá, realizamos o parto, e eles recebem assistência e cuidados, como vermífugos e ração adequada, fornecidos pelos alunos do curso de veterinária, sob supervisão dos professores e veterinários da instituição. São 44 alunos no projeto. Para não gerar aglomerações, eles são divididos em trios, duplas ou até trabalham individualmente.”

Após os filhotes serem desmamados, são enviados com a mãe para a adoção responsável. Segundo o veterinário, é realizada uma entrevista com os interessados e uma ficha cadastral da residência do candidato é preenchida. Após serem adotados, os animais são acompanhados pelos estudantes.

Desde a criação do projeto, oito filhotes foram adotados e um dos alunos do curso, que faz parte do projeto, adotou uma cadela. Para adotar os filhotes, é necessário que o tutor visite a faculdade e apresente os documentos de comprovação de residência.

Este projeto conta com a parceria de empresas, que ajudam nos medicamentos e ração adequada para os pets. Os tratamentos são realizados 24 horas por dia, em todos os turnos da faculdade e de segunda a domingo.

Bruno Antunes explica que, caso alguém queira avisar sobre algum abandono, é só entrar em contato pelo Instagram @adocaounalv ou pelo telefone (31) 99522-8169. "Estes contatos são válidos também para empresas que queiram fazer parceria com nosso projeto”, ressalta o veterinário.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.