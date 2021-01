Mulher joga piche em cachorros e abandona filhotes na rua

Filhote foi maltratado e abandonado em BH (foto: Reprodução/Instagram SMPA)



Um episódio de crueldade com animais nesse domingo (3/1) em Belo Horizonte tem ganhado repercussão nas redes sociais. É o caso de dois filhotes de cachorro que foram encontrados com o corpo coberto por piche no Bairro Capitão Eduardo, Região Nordeste da capital.





Segundo moradores, a dona deles jogou piche quente e os abandonou na rua para morrer. Uma vizinha do local fotografou e postou nas redes sociais. O pedido de ajuda foi atendido por protetoras da Sociedade Mineira Protetora dos Animais (SMPA), que chegaram no local por volta das 23h.









“Eles ja%u0301 esta%u0303o aliviados, pore%u0301m na%u0303o totalmente limpos e ainda com a pele bem irritada, ale%u0301m de alguns outros problemas. Os braços e pernas estão muito inchados, haviam alguns carrapatos e muita desnutrição. As medicac%u0327o%u0303es ja%u0301 comec%u0327aram também e sera%u0303o feitos exames amanha%u0303. Tambe%u0301m sera%u0303o tomadas as provide%u0302ncias em relac%u0327a%u0303o a%u0300 denu%u0301ncia de maus-tratos pela tutora”, informou a instituição, em post no Instagram.





ajuda financeira. Outra solicitação é de lar temporário para quando os filhotes deixarem a clínica.



Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por SMPA - Adoção BH (@smpabh)

Para auxílio com os custos de internação e tratamento dos animais resgatados, a SMPA pede. Outra solicitação é depara quando os filhotes deixarem a clínica.

Serviço



A entidade de proteção animal indica a seguinte conta bancária para que sejam feitas as doações em qualquer quantia:





Banco do Brasil

Age%u0302ncia 1626-8

Conta corrente 106140-2

CPF 04298259609

Sandra Quadros Campos Ferreira

PIX 04298259609