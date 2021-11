Com 96% dos adultos vacinados com 2ª dose, cidade de Minas zera internações

Frutal, que tem cerca de 60 mil habitantes, é a terceira maior cidade da região sul do Triângulo Mineiro (foto: Prefeitura de Frutal/Divulgação) Com 96% da população acima de 18 anos imunizada com a 2ª dose da vacina contra COVID-19, Frutal completou nesta segunda-feira (29/11) cinco dias sem registrar uma internação sequer de algum morador, pela doença pandêmica, na enfermeira. Em relação a casos graves, o período é maior: desde o dia 17, nenhum residente da cidade com 60 mil habitantes precisa receber terapia intensiva em outro município - já que a prefeitura ainda vai inaugurar a UTI

Ainda conforme a Secretaria Municipal de Saúde do município do Triângulo Mineiro, nenhum óbito é registrado há 44 dias, enquanto não há registro de novos casos de COVID-19 há 48h.

Frutal afirma já ter aplicado a dose inicial da vacina contra a doença em 75% dos adolescentes entre 12 e 17 anos - o percentual com a segunda dose é de 4%.

Raio-x da cidade

De acordo com a gestão municipal, o registro de morte causada pela COVID no município foi no dia 16 de outubro, quando um homem e uma mulher perderam a vida para a doença: uma paciente de 68 anos, que faleceu em São José do Rio Preto (SP) após ser transferida, e um paciente de 74 anos, que faleceu em Frutal.

Atualmente, pacientes graves de Frutal são transferidos para hospitais de cidades com mais estrutura na região, como, além de Uberaba, São José do Rio Preto e Barretos, ambas no interior paulista. A prefeitura promete inaugurar o UTI da cidade em dezembro

Já os pacientes da ala de enfermaria recebem atendimento no Hospital Municipal Frei Gabriel. Segundo o último boletim epidemiológico de Frutal, divulgado no final da manhã desta segunda-feira (29/11), dos 26 leitos de enfermaria/COVID disponíveis no Hospital Municipal Frei Gabriel, nenhum está ocupado.





Desde o início da pandemia, foram contabilizados em Frutal 9.387 casos positivos da doença e 282 óbitos.

De acordo com o último Vacinômetro de Frutal, atualizado na sexta-feira (26/11), a cidade já aplicou 45.382 primeiras doses; 38.041 de segundas doses; 5.036 de terceiras doses e 1.215 doses únicas.