Homem de 69 anos sai para pescar e acaba morrendo afogado em Minas Gerais

Mergulhadores do Corpo de Bombeiros fizeram o resgate do corpo durante a noite de domingo (foto: Reprodução/bombeiros.minasgerais/Facebook)

Um homem de 69 anos foi encontrado morto em um açude na zona rural de Guaxupé, no Sul de Minas, na noite desse domingo (28/11). Jair Carlos Ismargisse tinha o costume de pescar no local, que fica na Fazenda Barra Mansa, mas ontem ele demorou a retornar, o que levou os moradores a procurá-lo.

Os próprios moradores encontraram o corpo do pescador, retido em galhos de árvore, a cerca de 50 metros da margem. Eles acionaram os bombeiros por volta das 19h30 de ontem.

A equipe de bombeiros, então, fez o mergulho noturno para retirar o corpo. As causas que deram origem ao afogamento ainda são desconhecidas e deverão ser esclarecidas após laudo pericial.

Moradores afirmaram às autoridades que Jair deixava a bicicleta na casa de um deles e ficava um longo tempo pescando às margens do açude. Ontem, no entanto, a demora fora do normal chamou a atenção dos residentes, que descobriram o trágico desfecho.