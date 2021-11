Jovem acusa motorista de aplicativo de estupro em BH

Estupro aconteceu na Rua Isabella Jardim, no Bairro Ipê, em BH, segundo a jovem (foto: Reprodução/Google Street View) Uma mulher de 25 anos procurou a polícia para registrar um estupro ocorrido na noite desse sábado (27/11), em Belo Horizonte. De acordo com a vítima, um motorista de aplicativo se aproveitou dela quando encerrou a corrida, na Rua Isabella Jardim, Bairro Ipê, Nordeste da capital mineira.









A jovem disse aos policiais que se lembra de ter entrado em casa vestida apenas da cintura para cima. Assim que acordou no dia seguinte, se lembrou da violência sofrida e que largou seu celular no carro do suspeito.





Ainda conforme o boletim de ocorrência, a jovem contou que foi até a um hospital, onde realizou exames. O estupro, segundo ela, aconteceu na garagem de sua casa.

Em nota, a Polícia Civil informou "a ocorrência foi recebida, mas, até o momento, o suspeito não foi conduzido. A investigação segue na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, na capital".