Homem escala marquise e tenta furtar computadores no Centro de BH

Salão alvo do ladrão fica na Rua dos Caetés, próximo à esquina com a Rua São Paulo (foto: Reprodução/Google Street View) Um homem de 18 anos foi detido na madrugada desta segunda-feira (29/11) por furtar computadores de um salão de beleza na Região Central de Belo Horizonte, na Rua dos Caetés. Para entrar no estabelecimento, ele escalou uma marquise e forçou uma das janelas.









O dono do estabelecimento, no Centro de BH, também alegou que o caixa do salão teria mil reais a menos. A polícia, contudo, não encontrou a quantia com o detido, que foi encaminhado à delegacia posteriormente.